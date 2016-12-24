ŞOK BELEDİYE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIYOR!

Tam bir skandal!

Latif, elektrik sirkatında ısrarcı

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in köyün içinde yer alan bir su kuyusundan 200 metre ileride yapım aşamasında olan Kültür Evi’ne kabloyla kaçak elektrik aktarımında bulunduğu tespit edildi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in Kıb-Tek’ten habersiz köyü kaçak elektrikle ışıklandırma skandalının ortaya çıkmasının ardından, dün de köyün içinde yer alan su kuyusundan 200 metre ileride yapım aşamasında olan Kültür Evi’ne kaçak elektrik aktarımında bulunduğu tespit edildi. Akdoğan Köyü’nden gazetemize ulaşan bazı vatandaşlar, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in köyün içinde belediyeye ait olan bir su kuyusundan neredeyse 8 evin önünden geçecek şekilde kabloyla 200 metre ileride bulunan Kültür Evi’ne elektrik aktarımında bulunduğunun tespit edildiğini ve durumu Elektrik Kurumu’na şikâyet ettiklerini belirtti.

Kıb-Tek köye giderek elektriği kesti

Bu ihbarın ardından ise, Elektrik Kurumu yetkililerinin dün Akdoğan Köyü’ne giderek elektriği kestikleri öğrenildi. Yaklaşık bir hafta önce köyü kaçak elektrikle ışıklandırdığı gerekçesiyle Kıb-Tek tarafından sözlü olarak uyarılan Başkan Ahmet Latif’e Kıb-Tek yetkililerinin bu kez şikayette bulunup bulunmayacağı ise merak konusu…

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