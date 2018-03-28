ŞOK İDDİA!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından verildiği belirtilen antrepo izninin, Akıncılar’da bulunan bir depo için kullanıldığı ve bu depoda muhafaza edilen sigaraların da Rum tarafına kaçırıldığı iddia ediliyor.

Deniz ABİDİN

Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından 2016 yılında Tütün Endüstrisinde hissesi olan bir kişiye antrepo izni verildiği, ve bu iznin Akıncılar’da DP Örgüt Başkanına ait bir depo için kullanılarak ve bu depoda tutulan sigaraların Rum tarafına kaçak yollarla geçirilerek rant elde edildiği iddia ediliyor.

Yeni Bakış’ın güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre, polis ekiplerinin 2 yıl önce Akıncılar’da söz konusu depoya baskın yaptığını, hem depoda hem de şahıslardan birinin aracında sigara tespit etiğini anımsatarak, söz konusu kişilerin tutuklandığını, ancak bu şahısların antrepo izini olması nedeniyle serbest kaldıkları ve 40 bin adet sigaranın da kendilerine iade edildiğini belirtti. Aleyhlerine “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan dava getirilen iki zanlının mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldıkları kaydedildi. Olayın kapatıldığını ancak, Tütün Endüstrisinde hissesi olan bu şahıs ile DP Akıncılar Örgüt Başkanının, sigara kaçakçılığı yapmaya devam ettikleri iddia edildi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş aracılığıyla söz konusu şahıslara rant sağlamak adına antrepo izni verdiğini ifade eden kaynak, bu iznin ise, işi kılıfına uydurmak adına verildiğini savundu. Gazetemize konuşan kaynak, verilen antrepo izninin hala devam ettiğini, Akıncılar’da bulunan ambarın içine her ay yüklü miktarda sigara geldiğini ifade etti.

“İşi kılıfına uydurmak için antrepo izni verildi”

Söz konusu kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıncılar Köyü 200 kişilik bir sınır köyüdür. Bu sigaraları Tütün Endüstrisinden alıyorlar. Bu kişilerden birinin orada hissesi var. Lefkoşa’dan alınan bu sigaraları Akıncılar’da bulunan bu depoya götürüyorlar. Bu işte büyük bir rant var. Size tuhaf gelmiyor mu? Lefkoşa’dan çıkılıyor ve bu sigaralar Akıncılar’da depo ediliyor. Bu şahıslara verilen antrepo izni hala devam ediyor. Bu kaçakçılık hala yapılıyor. Tütün Endüstrisinde üretilen sigaralar dışarıya satılamıyor. Bu nedenle de kaçakçılık yoluyla rant elde ediyorlar. İki yıl önce yapılan baskında toplanan sigaralar neden geri iade edildi diye sorsanız, antrepo izinleri olduğu söylenecektir. Evet bu izin var. Ancak işi kılıfına uydurmak için 2016 yılında Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından bu izin kendilerine gümrüksüz malı depoya koymaları için verildi. Ben şimdi soruyorum. Yeni hükümet bu konunun üzerine gidecek mi?”

“Herkes bilir, ancak göz yumulur”

Kaynak, depo olarak kullanılan mekanın bir kapısının Rum tarafına, diğerinin ise Türk tarafına açıldığını ifade ederek, “Gerçek amaç sadece depoda muhafaza edilmekse o zaman neden Akıncılar Köyü tercih edildi?” diye sordu. Kaynak, muhafaza edilen sigaraların Akıncılar’dan Mağusa Gümrüğüne götürüldüğünün belirtildiğini ifade ederek, şöyle devam etti, “Mağusa’dan da bu depoya sigara kaçırarak orada muhafaza ediyorlar. Sonra da Rum tarafına geçerek satıyorlar. İşi hem devlet açısından hem de kendileri açısından kılıfına uydurdular. Tütün Endüstrisinden bu sigaralar alınıyor ve Mağusa Gümrüğünden de kaçak olarak Akıncılar’daki depoda muhafaza ediliyor. Gece de kartonlarla Rum tarafına geçirilir. Bunu bilmeyen yoktur. Herkes bilir, ancak göz yumulur. En önemlisi de bu iş bazı polis mensupları ile birlikte yürütülür.”

“Depoya giren ve çıkan mal denetleniyor mu?”

Ayda 100 kartona yakın sigaranın depoda olduğunu bildiğini belirten söz konusu kaynak, yasal olarak antrepo izni verilmiş olsa dahi, depoya giren ve çıkan malı devletin denetleyip denetlemediğini sordu. Kaynak, “Devlet bunu nasıl tespit ediyor? Bu kişilerden devlet vergi alıyor mu?2 yıl önce polis baskını sonucu yakalanan 40 bin sigara iade edildikten sonra bu sigaralar ne oldu, ne yapıldı? Bunu açıklamalıdırlar” diye konuştu.

“Hükümet konuyu irdeleyecek mi?”

“Bu sigaralar Lefkoşa’da bir ambara konulacağına, sınır köyünde bir ambar yapılarak bu sigaraların taşınması düşündürücü değil mi?” diye soran kaynak, hükümetin bu konuyu irdelemesini talep etti. Kaynak, konunun gündeme gelmesini ve iki yıldır süren bu kaçakçılığın önlenmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Yeni Bakış