KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 382 TL para cezası

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 382 TL para cezası uygulandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 382 TL para cezası uygulandı. KKTC'de koroanvirüs (Covid-19) nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişi gözaltına alınarak 382TL para cezası verildi. Para cezası verilen kişilerin sokağa çıkma yasağını tekrar ihlal etmesi durumunda, bu kez bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.

DHA