ŞÖMİNE YANGINA NEDEN OLDU!

İskele Boğazı’nda, dün saat 17.30 sıralarında İnna Fedorvyg’a ait evin oturma odasında şömineye fazla odun atması sonucu yükselen ateşin şömine bacasından geçen tavana temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.



Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu tavanda bulunan 2 metre uzunluğunda kalas ve 3 metre karelik alçıpan tavan ile çatı izolasyon malzemesi yanarak zarar gördü.