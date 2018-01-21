SON 16’NIN 15’İ TAMAM

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ilk tur mücadelesinin 14 karşılaşması dün oynandı. Cuma akşamı Mağusa Türk Gücü’nün ikinci tura yükselmesinin ardından dün rakiplerini mağlup eden Yenicami, Ozanköy, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Yalova, Doğan Türk Birliği, Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova, Gençler Birliği, Hamitköy, Binatlı ve Dumlupınar bir üst tura yükselen ekipler oldular. Kupanın ilk tur mücadelesi bugün 14.00’te oynanacak olan GAÜ Çetinkaya – Maraş karşılaşması ile tamamlanacak.

Yalova’yı Mithat taşıdı: 1-3

STAT: Eray Vudalı Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Cemal Sarı, Sami Özentürk

AKOVA: Derviş Osum, Aşkın Kavaklı (Dk.70 Halil), Olgun Tekbıyık (Dk.22 Yılmaz), Berhan Çelme, Eray Vudalı (Dk.55 Hasan), Hüseyin Özbilen, Ali İmam, İrfan Boşnak, Cemil Awwad, George Louka, Jeffrey Makoti

YALOVA: Orçun Tip, Tayfun Doğan, Veli Avcı, Reşat Nazlı, Nedim Köseoğlu, Mahmut İneci (Dk.73 Ahmet), Ediz Sökmez, Cemal Yaşınses (Dk.82 Metin), Khalifa Babakar, Buğra Barın (Dk.61 Selçuk), Mithat Küçükakaçalı

GOLLER: Dk.69 Cemil Awwad (Akova) – Dk.10, 13 ve 51 Mithat Küçükakaçalı (Yalova)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Yalova konuk olduğu Akova’yı 3-1’lik skorla yenerek bir üst tura yükseldi. Yalova’ya turu getiren gollerin üçünü de Mithat Küçükakaçalı kaydetti. Akova’nın tek sayısı Cemil Awwad’dan geldi.

Binatlı gol oldu yağdı: 7-0

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Cafer Bayraktar, Abdullah Genç

BİNATLI: Yusuf Yontar, Erbay Bertiz, Eren Can Arslan, Şenol Şöför, Evor John Bello, Burak Sarıkaya (Dk.61 Taner), Mehmet Erol, Peter (Dk.46 Mehmet Neşe), Amoo Kehinde (Dk.46 Kemal Uçaner), Kemal Yıldırım, Çağdaş Arslan

DEĞİRMENLİK: Mustafa Dağman, Gençali Kumaş, Ferda Uygun, Mahmut Çakır, Celal Habeşoğlu, Necati Yıldırım (Dk.56 Kayhan), Hüseyin Keleş (Dk.63 Halit), Hasan Mercan, Özner Zaifoğlu, Süleyman Türker (Dk.31 Nevzat), Fehim Yılmaz

GOLLER: Dk.3 ve 18 Şenol Şöför, Dk.20 Peter, Dk.27 ve 64 Evor John Bello, Dk.67 ve 90 Kemal Uçaner (Binatlı)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Turu’nda Birinci Lig ekiplerinden Değirmenlik ile eşleşen Binatlı, Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 7-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Alınan bu sonuçla Binatlı kupada adını bir üst tura yazdırırken, Değirmenlik ise kupadan elenen takımlardan biri oldu.

Baf geriden geldi: 1-3

STAT: Muharrem Döveç Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, İsmail Egeli, Ali Karahasan

ÇANAKKALE: Umut İlgün, Halil Altınbaş, Ahmet Hellay, Mehmet Sakallı, Selçuk Sergeç(Dk.49 Ramadan), Ramazan Sağdıç(Dk.74 Ahmet), Ali Öztürk, Salih Kemaneciler, Burak Karabacak, Uvanç Recaioğlu, Oğuzhan Güder

BAF ÜLKÜ YURDU: Gültekin Bilin, Tahsin Denizsever, Hasan Sedatgil, Joseph Obidiaso(D.89 Arif), Felix Oboda(Dk.80 İltaç), Ahmet Hatay, Lawal Muhry, Fikri Arslan, Hüseyin Hürben, Berk Çakır, Mete Sağır

GOLLER: Dk.35 Uvanç (Çanakkale) - Dk.65 Felix, Dk.70 Joseph, Dk.80 Hasan Sedatgil (BÜY)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. tur karşılaşmasında Çanakkale Baf Ülkü Yurdu’na 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Ev sahibi Çanakkale’nin golü 35. dakikada Uvanç’ın ayağından gelirken, Baf Ülkü Yurdu’na turu getiren golleri 65. dakikada Felix, 70. dakikada Joseph ve 80. dakikada Hasan Sedatgil kaydetti.

Hamitköy kupada yürüyor: 2-3

STAT: Sadık Cemil Stadı

G. GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Derviş Özeralp (Dk.46 Ağit), Yusuf Palaz, Uğur Sönmez, Sezgin Dağ

(Dk.46 Orhan), Ali Akbulut, Pamcletus Papheal, Ahmet Can Tokmak, Price Tochukwu Nnave, Debola Ogunseye

HAMİTKÖY: Kemal Ağrı, Umut Göktaş, Salih Adakan, Onur Top, Hasan Akkuyu, Ender Meta, Ragıp Kanatlı, Hüseyin Çıdamlı (Dk.75 Mahmut), Toykan Hacet, Hakan Eminoğlu (Dk.63 Tufan)(Dk.84 Ardahan), Özgür Ongun

GOLLER: Dk.55 Uğur, Dk.74 Debola (Gençlik Gücü) - Dk.24 Hakan Eminoğlu, Dk.28 Toykan, Dk.41 Özgür (Hamitköy)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Hamitköy konuk olduğu Gençlik Gücü deplasmanında 3-2 galip gelerek turu geçen ekip oldu. Ev sahibi ekibin golleri 55. dakikada Uğur ve 74. dakikada Debola kaydederken, Hamitköy’e turu getiren golleri 24. dakikada Hakan, 28. dakikada Toykan ve 41. dakikada Özgür Ongun kaydetti.

Kaymaklı rahat kazandı: 1-5

STAT: Şht. Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Ali Akçınar, Engin Akkagün

GÖÇMENKÖY: Arslan Boraner, Semih Çağlar, Rifat Kanıöz, Umut Özkan, Cemal Terkan, Mustafa Ayker (Dk.46 Mevlüt), Kadir Çetinkaya, Arda Sözcü, Tonguz Kalçay (Dk.65 Berkcan), Suat Kurt, Beytullah Arık (Dk.56 Uğur)

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Mehmet Kaygısız, Turgut Kaan Çoban, Berkem Nurdal, Sercan Çoban, Yusuf Özbahar (Dk.46 Yağış), Bayram Anday, Franck Mbargh, Arsene Junior (Dk.50 Tuğrul), Uğur Gök, Eris Obinna (Dk.46 Hüseyin Adal)

GOLLER: Dk.26 Suat Kurt (Göçmenköy), Dk.9 ve Dk.15 Arsene Junior, Dk.13 (P), Dk.55 (P) ve Dk.44 Uğur Gök (Küçük Kaymaklı)

KIRMIZI KART: Dk.65 Suat Kurt (Göçmenköy)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. tur karşılaşmasında Küçük Kaymaklı konuk olduğu Göçmenköy’ü 5-1’lik skorla mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi. Göçmenköy’ün tek golü 26. dakikada Suat Kurt’tan gelirken, Küçük Kaymaklı’nın golleri 9. ve 15. dakikada Arsene Junior ve 2’si penaltıdan olmak üzere 13 , 55 ve 44. dakikada Uğur Gök kaydetti. Göçmenköy’den ayrıca Suat Kurt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yeşilova turu tepede aldı: 1-3

STAT: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Fatih Bardakıoğlu, Hüseyin Özaşık

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Menteş Mertkaya, Kadir Hakel (Dk.80 Süleyman), Mehmet Barkınay (Dk.75 Hasan Uğur Kardal), Alattin Yavuz, Talat Dağer, Kahraman Dönmez (Dk.85 Özgür), Tacettin Köse, Coşkun Ulusoy, Velat Çelik, İbrahim Öksüzoğulları

MERİT A. YEŞİLOVA: Hasan Piro, Mustafa Sakl, Vakkas Kaynarca, Gilles Binya, Okan Kibar, Seyi Adeleke, Ulaş Candanal, İlyas Niyazi, Hamis Çakır (Dk.85 Bayram), Lomana LuaLua (Dk.78 Mejdi Direniş), Cenker Yazar(Dk.68 Aksel)

GOLLER: Dk.20 Coşkun Ulusoy (Gönyeli) Dk.45 ve 55 Lomana LuaLua, Dk.75 İlyas Niyazi (Yeşilova)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk turunda Gönyeli’ye konuk olan Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın 20’nci dakikasında ev sahibi ekip Coşkun Ulusoy ile 10 öne geçse de, devrenin son anlarında tecrübeli oyuncu LuaLua’nın kaydettiği penaltı golüyle ilk devre 1-1 bitti. İkinci devreye daha hızlı başlayan Yeşilova, önce 55’inci dakikada yine LuaLua’nın, ardından 75’inci dakikada İlyas’ın kaydettiği golle maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Merit Alsancak Yeşilova Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Doğan son 5 dakikada turladı: 1-2

STAT: Üç Şehitler Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Özal Çağlayan, İrfan Alıcı

GÖRNEÇ: Hasan Bilal, Rifat İnce, Fırat Kulle (Dk.60 Celal), Doğuş Beyit, Besim Denizalp, Yaşar Doğu, Fırat Güngör, Osman Kaya (Dk.65 Anıl), Ferit Portakalcıoğlu, Abdullah Parıldak, Arda Özkan

DOĞAN TB: Okyanus Öndağ, Tunahan Şencan, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz, Adjeman Kwame Pamboe (Dk.62 Hasan Kanlı), Emek Kırılmaz, Quadri Rahemm, Onyekachi Akafor, Ahmet Saygı (Dk.57 Selim Saygı), Aydın Aygın (Dk.57 Kenan Oshan), Ahmet Coşkun

GOL: Dk.35 Arda Özkan (Görneç) - Dk.85 Akafor, Dk.90+3 Ahmet Sönmez(Dtb)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. tur karşılaşmasında Doğan Türk Birliği konuk olduğu Görneç’i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Üç Şehitler Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi Görneç 35. dakikada Arda Özkan’ın attığı golle öne geçti. Görneç uzun süre maçı önde götürmesine rağmen Doğan Türk Birliği karşılaşmanın 85. dakikasında önce Akafor ile eşitliği sağladı, ardından 90+3. dakikada Ahmet Sönmez’in ayağından gelen golle galip gelerek adını üst tura yazdırdı.

Lefke rahat geçti: 5-2

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Cemal Sakallı, Ahmet Genç

LEFKE: Mehmet Özeralp, Arif Solkanat(Dk.52 Burak Koçar), Aykut Esmerarslan, Rahmi Çelik, Candy Augustine, Allen Assogba, Semih Ünaldı(Dk.77 Kaan Savaşkan), Yakup Esmerarslan, Yılmaz Şipal, Kasım Tağman, Victor Okah(Dk.77 Zekai)

B. BAĞCIL: Ahmet Vatansever, Issac Owusu, Ahmet Zaifoğlu, Mehmet Şimşek(Dk.68 Mustafa), Berkem Korbay(Dk.46 Murat Gertik), Hüseyin Sarro, Armstrong Chidi, Andreas Fotiou, Fırtına Özdil, Cenker Pehlivan, Serhan Damdelen(Dk.75 Cevdet Çağer)

GOLLER: Dk.25 Kasım, Dk.73 Burak, Dk.74 Victor, Dk.81 Ve Dk.90 Candy(Lefke),Dk.30 Fırtına, Dk.85 Ahmet Zaifoğlu(P) (B.Bağcıl)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. tur karşılaşmasında Lefke konuk ettiği Bostancı Bağcıl’ı 5-2 yenerek kupada bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibin golleri 25. dakikada Kasım, 73. dakikada Burak, 74. dakikada Victor, 81. ve 90. dakikada Candy kaydederken, konuk ekibin gollerini 30. dakikada Fırtına ve 85. dakikada penaltıdan Ahmet Zaifoğlu kaydetti.

Ocak yenileriyle güldü: 0-2

STAT: Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Ömer Köse, Ali Orçan

MORMENEKŞE: Ahmet, Kenan, Hüseyin, Emre (Dk.75 Mahmut), Burak, Sabri, Turgut, Rifat (Dk.46 Gökay), Sami (Dk.59 Ahmet), Rıdvan, Nasuh

TÜRK OCAĞI: Zeki, Yunus, Bilal, Mustafa Avcı, İsmet, James, Michael (Dk.75 İlker), Hascan, Doğukan (Dk.46 Remzi), Dinopeter, Justice (Dk.55 Ömer)

GOLLER: Dk.69 Remzi Betmezoğlu, Dk.75 Hascan Kırmaz (Türk Ocağı)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Türk Ocağı konuk olduğu Mormenekşe’yi ikinci yarıda yeni transferlerinin golleri ile 2-0 mağlup ederek tur atladı. Türk Ocağı’nın golleri 69’uncu dakikada Remzi Betmezoğlu ve 75’inci dakikada Hascan Kırmaz’dan geldi.

Yenicami’den rahat galibiyet: 6-0

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Enver Kalkın, Mehmet Özkan

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Eray Halil, Emin Atabek, Oladele Oshebe (Dk.52 Yasin), Salih Güvensoy, Mehmet Altın, Behiç Kum (Dk.68 Ünal), Farouk Dadzie, Tansel Ekingen (Dk.46 Osman), John Ebuka, John Okoli

DOĞANCI: Adnan Yıldız, Necip Birinci, Hüseyin Akaçalı, Uğur Balkan, Hasan Yerdelen (Dk.65 Emre), Mehmet Kum, Salih Oyal, Muhammet Gürler (Dk.58 Cemal) , Salih Düzbeyaz, Mustafa Uluboy, Tuğrul Günay (Dk.46 Hüseyin Topaloğluları)

GOLLER: Dk.8 Mehmet Altın, Dk.11 Tansel Ekingen, Dk.27 Farouk Dadzie, Dk.50 John Ebuka, Dk.60 Eray O. Halil, Dk.65 Salih Güvensoy (YAK)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk turunda Yenicami, Birinci Lig ekiplerinden Doğancı’yı konuk etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı siyah beyazlı ekip 6-0’lık skorla rahat bir galibiyet almasını ve turu geçmesini bildi. Rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde eden siyah beyazlılar, gol perdesini 8’nci dakikada Mehmet Altın ile açtı. Daha sonra Tansel, Farouk, John Ebuka, Eray Halil ve Salih Güvensoy’un kaydettiği gollerle Yenicami skora gitmiş oldu.

Cihangir Offor ile turladı: 0-2

STAT: Erdal Barut Stadı

HAKEMLER: Hasan Eriş, Olgun Canik, Ferhat Tuna

ESENTEPE: Hüseyin İkinci, Başak Tümkan, İsmail Uçar, Muhammet Ali Karal(Dk.75 Tuğrulşan Günay), Mahmut İzoğlu, Yakup Şen, Hasan Songur, Ahmet Karal, Emre Mutlu(Dk.53 Hüseyin Ermiş), Onur Özbingöl, Hürkan Görneçli(Dk.66 Mustafa Günlü)

CİHANGİR: Raif Pehlivan, Salih Say, Ertan Bulut(Dk.70 Seyhan Keskinel), Nurettin Gecekuşu(Dk.70 Burak Emir), Ozotite Smart, Erol Askunlar, Mikail Sivri, Çağlar Toklu, Quıncy Osei, Musa Şanlıer(Dk.60 Doğan Işıker), Chınonso Offor

GOLLER: Dk.2 ve Dk.45 Chinonso Offor (Cihangir)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Cihangir konuk olduğu Esentepe deplasmanında 2-0 galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı. Konuk Cihangir’e turu getiren golleri 2. ve 45. dakikada golcüsü Chinonso Offor kaydetti.

Ozanköy penaltılarla: 4-5

STAT: 20 Temmuz Mete Adanır

HAKEMLER: Mehmet Malek, Emine Yarkın, Yusuf Bakar

GİRNE HALK EVİ: Athos, Emir Ahmet(Dk.46 Mahmut Erkan), Salahi Güney, Erdoğan Murat, Mehmet Gül(Dk.81 Emre Tek), Şenol Hızlıoğlu(Dk.65 Batuhan Kerez), Ozan Aygün, Hüseyin Aydıngönül, Deniz Kurtay, Yunus Emre Doğan, Talip Kasımoğlu

OZANKÖY: Çağatay Gürler, Alpay Eminoğlu(Dk.65 Ali Kopça), Saydam Soy, Zihni Temelci(Dk.55 Hüseyin Çakmak), Ademola Giva, Gaius Nomike, Muhammet Ali Uçar, Serhan Aydınel(Dk.65 Fikret), İsrael Abia, Bekir Yıldız, Ertaç Taşkıran

GOL: -

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Girne Halk Evi ile Ozanköy arasında oynanan karşılaşma ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlik ile sona erince turu geçen ekibi penaltı atışları belirledi. Rakibine 7’şer atış sonunda 5-4’lük üstünlük kuran Ozanköy bir üst tura yükseldi.

Gençler ikinci yarıda: 0-2

STAT: Mehmetçik Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Hacı Ahmet Özer, Tayyar Alpdağ

KAYA MEHMETÇİK: Fikri, Murat, Feridun (Dk.67 Enver), Barış, Çağrı, Uğurcan, Halil (Dk.80 Anıl), Mustafa, Mehmet (Dk.67 Mahmut), Uğur, Süleyman

G.BİRLİĞİ: Ali, Sinan, Emir, Boran (Dk.61 Ömer), Tonbaran, Berk, Emeka, Hasan (Dk.78 Kuvay), Ahmet (Dk.55 M. Bebek), Kadir, İbrahim

GOLLER: Dk.66 Uğur Aktaş (KK), Dk.69 İbrahim Köse (G.Birliği)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Gençler Birliği konuk olduğu Kaya Mehmetçik’i ikinci yarıda bulduğu gollerle eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. İskele ekibinin galibiyet golleri Uğur Aktaş kendi kalesine ve İbrahim Köse’den geldi.

Gecede Dumlupınar aydınlandı: 2-3

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Sabriye Atikoğlu

Y.BOĞAZİÇİ: Ersoy, İsmail Tırlık, Keita Ousmane, Talat, Burçin, Zübeyir (Dk.75 Eli Amir), Ramadan (Dk.57 H. Genel), M. Çağakan, A. Yalçın, Uche, Gerald

DUMLUPINAR: Valentin, Hasan Mani, Eray, Ali Özay, Mustafa Taşçıoğlu (Dk.68 ,Can Özbilen), Eser Yücel, Loizou, M. Çelik, Tahir Kurt, Adem (Dk.85 Mert), Yıldıray (Dk.63 M. Sakallı)

GOLLER: Dk.26 A. Yalçın, Dk.63 Uche (Y.Boğaziçi) – Dk.35 Adem, Dk.70 Tahir, Dk.73 Eser (Dumlupınar)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Dumlupınar, Yeni Boğaziçi’ni 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselen bir diğer Birinci Lig ekibi oldu.

Yenidüzen