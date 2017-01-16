SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK

Sürücü eğiticisi sınavı için başvuru süreci bugün başlıyor. Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre başvurular 27 Ocak tarihine kadar Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Kayıt sırasında adaylardan şu belgeler isteniyor:

İstenilen belgeler

“Doğum Kayıt Belgesi. (25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamalı.), Son mezun olduğu okulun diploması (En az lise veya dengi okul mezunu olmalı).

Eğitici Ruhsatı verilmesi amacıyla dilekçe sunduğu motorlu araç tipini kullanmak için en az 5 yıllık bir sürüş ehliyetine sahip olmalı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi.

Sağlık Kurulu Raporu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden şimdiye kadar sürüş ehliyetine el konulmadığını ve sürüş ehliyeti almaktan men edilmemiş olduğunu gösteren bir belge.”