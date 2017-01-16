ZULA YERİ BENZİN KAPAĞI!

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda, narkotik tarafından durdurulan Cahit Kıraçoğlu’nun aracında 40, evinde ise 4 gram uyuşturucu madde bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’tan aldığı uyuşturucu maddeyi ülkemize ithal ettiği sırada, sınır kapısında suçüstü yakalanan Cahit Kıraçoğlu’nun tasarrufunda toplam 44 gram hintkeneviri bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı dün tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Umut İnan’ın huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, zanlının 14 Ocak 2017 tarihinde, kullanımındaki aracı ile Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada yapılan aramada aracının benzin kapağının altında gizlenmiş olan poşet içerisinde 40 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Zanlının evinde de arama gerçekleştirdiklerini ve ev içerisinde 3 adet uyuşturucu kalıntısı içeren öğütücü, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanıldığına inanılan hassas terazi ve 4 gram “hintkeneviri” türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu aktaran Kavaz, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.



3 gün polis hücresinde

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz edilmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarı’na, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu poşetlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini belirten Kavaz, soruşturmanın selameti açısından zanlının 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

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