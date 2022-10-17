Son bir haftada 69 trafik kazası, 12 yaralı

KKTC’de son bir haftada 69 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 12 kişi yaralandı. Süratli araç kullanma, trafik kazası sebepleri arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Polis Basın Subaylığının haftalık trafik raporuna göre 10 -16 Ekim tarihlerini kapsayan sürede, ülkede toplam 69 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 12’si yaralanmayla ve 57’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23), dikkatsiz sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 1 milyon 576 bin 100TL olarak açıklandı.

Kazalardan 26’sı Lefkoşa’da, 16’sı Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 1’i Güzelyurt’ta ve 7’si de İskele’de oldu.

-12 bin 185 sürücü denetlendi, 1431’i hakkında yasal işlem yapıldı

Aynı süre içinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 12 bin 185 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1431 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (229), sürat (224), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (179), emniyet kemersiz araç kullanmak (121), trafik levha ve işaretlerine uymamak (119), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (91), muayenesiz araç kullanmak (45), alkollüyken araç kullanmak (42), dikkatsiz sürüş (30), “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak (20), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (16), tehlikeli sürüş (10), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (7), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (6), “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), trafik ışıklarına uymamak (1) ve 285 diğer trafik suçları.”

BRT