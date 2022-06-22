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Son bir haftada 859 yeni vaka saptandı

Son bir haftada 859 yeni vaka saptandı

Son bir haftada 859 yeni vaka saptandı

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KKTC’de 15-21  Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 10.883 olup, 859 pozitif vakaya rastlanmıştır.

 Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 10.883

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 859

Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.045.920

Toplam Vaka Sayısı: 96.505

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 95.443

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

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