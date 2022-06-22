Kapalı ve kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu geri geldi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından, Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan yeni kararlar açıklandı

Buna göre, kapalı alanlarda gerçekleştirilecek kalabalık toplantı ve organizasyonlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracak. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacak.

Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabilecek.

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5’inci gün antijen testi yapmaları zoruınlu olacak.

Ancak belirtilen süreden önce temaslı kişilerin semptom göstermeleri halinde daha erken antijen testi yaptırılacak. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yapılacak.