PROSTATI OLANLAR DİKKAT!

Asit fosfataz (ACP) nedir? Asit fosfataz yüksekliği ne anlama gelir?

Asidik koşullar altında fosfat salgılayan ve karaciğer, dalak, kemik iliği ve prostat bezinde yapılan bir enzimdir. Peki, asit fosfataz yüksekliği ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Asit fosfataz esas olarak prostat, karaciğer, kemik ve bazı kan hücrelerinde bulunmaktadır. Prostat hastalıklarınının tanı ve tedavisi için kullanılan asit fosfataz (ACP) nedir? Asit fosfataz yüksekliği ne anlama gelir? Bilinmesi gerekenleri sizler için haberimizde derledik…

ASİT FOSFATAZ (ACP) NEDİR?

Asit fosfataz, vücutta bulunan, ancak öncelikle prostat bezinde bulunan bir enzimdir. Tüm enzimler gibi, spesifik kimyasal reaksiyonları tetiklemek için gereklidir. Asit fosfataz testi prostat kanserinin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını (metastaz yapmış) ve tedavinin etkinliğini kontrol etmek için yapılır. Test büyük ölçüde prostat spesifik antijen testi (PSA) içerisinde yer alır.

Asit fosfataz normal değerleri; erkeklerde 0-7 U/L, kadınlarda ise 0-6 U/L’dir

ASİT FOSFOTAZ YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Anormal derecede yüksek asit fosfataz seviyeleri, enfeksiyon, yaralanma veya prostat kanserine işaret edebilir. Özellikle prostat kanserlerinde kan düzeyleri belirgin olarak yükselmektedir.

Asit fosfataz düzeyinde artmaya yol açan bazı patolojik durumlar:

I. Prostatik asit fosfataz:

1) Prostat kanseri: Serum düzeyi, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıyla, tümörün estrojen ile supresyonu ile ve her iki tedavi yolunun birlikte uygulanması ile düşer.

2) Prostat cerhasi sonrası.

3) Prostat enfarktı.

4) Üriner retansiyon.

5) Kateterizasyon.

6) Prostat masajından sonra: Vakaların %54’ünde artar. Buna karşılık, rektal tuşe, immünolojik yöntemle saptanan prostatik asit fosfataz düzeyinde önemli bir değişiklik yapmaz.

II. Total asit fosfataz:

1) Kemiği tutan malign tümörler (özelikle meme ca.).

2) Gaucher hastalığı.

3) Hepatosellüler hastalıklar.

4) Kemiğin Paget hastalığı.

5) Retiküloendotelyal sistem hastalıkları.

6) Böbrek hastalıkları.

7) Tromboemboliler.

8) Ateşin yükseldiği durumlar.

9) Miyokard enfarktüsünden sonra.

10)Hiperparatiroidi.