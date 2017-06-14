SON ÜÇ YILDA 4927 VATANDAŞ!

Deniz Abidin

Meclis Genel Kurulu’nda vatandaşlıklar konusunda yazılı cevap verilmesi yönünde muhalefetin yazılı ve sözlü sorularına dün yazılı yanıt geldi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Yeni Bakış’a yaptığı açıklamada, vatandaşlık konusu ile ilgili yapılan sorgulamalar karşısında Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 4 Nisan günü Meclis kürsüsünden yapmış olduğu açıklamada 7 bin 200 kişiyi vatandaş yaptıklarını açıkladığını hatırlatarak, gerekirse 27 bin kişiyi daha vatandaş yapabileceklerini söylediğini belirtti. Akansoy, konu ile ilgili olarak Ekim 2016'dan itibaren, yazılı cevap verilmesi yönünde Meclis Genel Kurulu’nda sorulan yazılı ve sözlü sorulara dün yazılı yanıt geldiğini ifade ederek, UBP-DP hükümetinin, 16/04/2016 ile 31/03/2017 tarihleri arasında 4 bin 603 kişiyi vatandaş yaptığı, bunun 372 kişisinin Bakanlar Kurulu kararı ile 1904 kişisinin ise Bakanlık onayı ile gerçekleştiğinin belirtildiğini kaydetti.

3 yılda 4 bin 927 kişi vatandaş yapıldı

Akansoy, yine aynı resmi yazılı açıklamada, 02/09/2013 ile 15/04/2016 tarihleri arasındaki bilgilere göre yaklaşık 3 yıllık sürede, 4 bin 927 kişinin vatandaş yapıldığını belirterek, bunun 58 kişisinin Bakanlar Kurulu kararı ve 525 kişisinin ise Bakanlık onayı ile gerçekleştiğini söyledi. Ortada 7 bin 200 ile 4 bin 603 gibi iki ayrı rakamın söz konusu olduğunu belirten Akansoy, yazılı yanıtın Başbakanın ve ilgili Bakanın imzası ile sunulduğunu, sözlü yanıtın ise, Başbakan yardımcısı tarafından açıklandığını kaydetti. Akansoy, “Bu ciddiyetsizlik ile ülkeye, topluma ne denli zarar verdiklerini düşünseler yine yalan söylerler miydi?” diye sordu.

Yeni Bakış