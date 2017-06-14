TÜRKKAN TUTUKLU YARGILANACAK!
Çorabına saklamıştı...
Ülkeye giriş yapmak isterken, detektör köpek Cindy’nin tepki vermesi sonucu çorabını gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan Cihan Cenk Türkkan aleyhindeki soruşturma tamamlandı
Devrim DEMİR
Ülkeye hafta sonu giriş yapmak isterken 2 gram uyuşturucu ile yakalanan Cihan Cenk Türkkan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.
Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan Türkkan, teminat talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevinde tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Soruşturma tamamlandı
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadede zanlı Cihan Cenk Türkkan’ın 10 Haziran’da ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını anlattı.
Dümenci, zanlının üzerinde çorabına gizlenmiş 2 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirildiğini ve
ifade verip işlediği suçu itiraf ettiğini kaydetti.
Türkkan’ın ülkede turist olarak bulunduğunu kaydeden Dümenci, zanlının yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.
Havadis
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