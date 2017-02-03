SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR!
Erata ve Etem’e son veda...
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Lefkoşa’nın sevilen simalarından Mehmet Erata ve Zeliha Akif Etem dün son yolculuklarına uğurlandı.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından Mehmet Erata dün son yolculuğuna uğurlandı. 88 yaşında hayata veda eden Erata Lefkoşa’da toprağa verildi. Erata’yı son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Mehmet Erata, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Zeliha Akif Etem de dün Lefkoşa’da toprağa verildi. Lefkoşa sakinlerinden, 84 yaşında yaşamını yitiren Zeliha Akif Etem, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Etiketler : Mehmet Erata, Zeliha Akif Etem, cenaze
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