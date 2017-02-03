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DİKKATSİZ SÜRÜŞ KAZAYA NEDEN OLDU!

DİKKATSİZ SÜRÜŞ KAZAYA NEDEN OLDU!

Arkadan çarptı!

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Sılay TAŞKAN

Başkent Lefkoşa’da dün akşam saat 20.00 sularında dikkatsiz sürüş nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Makbule Akdoğa’nın yönetimindeki FY 757 plakalı araçla Atatürk Caddesi üzerinde dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada önünde seyreden  ve Otobüs terminaline dönmek için karşı şeritten gelen aracın geçmesini bekleyen  Süleyman Soytuk yönetimindeki TKS 686 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Araçlarda maddi hasar oluştu

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış

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