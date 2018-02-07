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Sonunda Geldi!

Sonunda Geldi!

WhatsApp...

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WhatsApp kullanıcılarını sevindiren güncelleme sonunda geldi. Popüler mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp'ta bundan sonra 'Bahsedenler' özelliği aktif.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemelerle yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Sesli mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme ve yazılı mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.
 

 

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