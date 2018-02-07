Sonunda Geldi!

Yayınlanan güncellemenin sürüm notlarında 'bazı iyileştirme ve hata düzeltmeleri" yazsa da, güncelleme yeni bir özelliği de beraberinde getirdi.

WhatsApp 2.18.20 sürümü ile birlikte WhatsApp 'bahsedenler' özelliğine kavuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir grup sohbetinde etiketlendiği tüm mesajları 'Bahsedenler' butonu ile görüntüleyebilecek.

Örneğin, bir grup sohbetinde yüzlerce mesaj birikmiş olsa da, bu buton sayesinde mesajları tek tek gözden geçirmek yerine yalnızca etiketlendiğiniz mesajları görebileceksiniz.

Öte yandan güncelleme spam mesajları engellemeyi amaçlayan yöntemlerini içeren kodları güncelleme ile temizlemiş durumda. Aynı zamanda grup sohbetlerinin 'grup bilgisi' ekranında, gruptaki katılımcıları arayabilmeniz için de bir arama butonu yerleştirildi. Grup bilgisi ekranında, bundan böyle grup yöneticileri en üstte yer alacak.