Sorakın: Hükümetin belli bir politikası yok, popülizm yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin ekonomi ve sağlık politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Sorakın, BRT’de katıldığı GündemArtı programında sağlıkta yaşananların başta ekonomi olmak üzere ülkenin tüm alanlarını olumsuz etkilediğine işaret ederek, hükümeti gereken tedbirleri zamanında almamakla eleştirdi.

Erdoğan Sorakın, “Telkinlerle ve tepkilerle karar almaya çalışıyoruz. Son kapanma döneminde Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar uygulansaydı belki de bugün bu noktada olmayacaktık. Sağlık Üst Komitesi 17 Ocak’ta bir karar aldı ve 18’inden 31’ine kadar her tarafın kapanması gerektiğini ifade etti. Ancak kurulun aldığı kararlar Bakanlar Kurulu’nda tartışıldı ve uygun görülmedi.

Sağlık gibi önemli bir mesele siyasete malzeme ediliyor” dedi. Hükümetin belirli bir politikası bulunmadığını ve popülist davrandığını ifade eden Sorakın, pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılardan en fazla özel sektörün etkilenmekte olduğuna işaret etti. “Özel sektör çalışanları dibe vurmuştur” diyen Sorakın, ekonomik duruma ilişkin verilere ulaşamadıklarını belirtti ve bu durumu eleştirdi. Erdoğan Sorakın, “ülke ekonomisi ne durumdadır, çalışanlar ne durumdadır, kaç kişi işsiz kalmıştır, kaç yer kapanmıştır.

Bu verileri bilmeniz gerekiyor” dedi. Eldeki verilere göre sigortalara kayıtlı yerli ve yabancı çalışan saysında ciddi azalma yaşandığına işaret eden Sorakın, yüzde 35’lere ulaşan bir gerileme yaşandığından bahsetti. Sorakın, açıklanan kredi paketlerine de değinerek, faizlerin yüksek olduğunu ve borçların ödenemeyecek noktalara ulaştığını söyledi.

BRTK