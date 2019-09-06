Sorun Bakalım Cildiniz Aç mı, Susuz mu?

Cilt insan sağlığını aynasıdır. Cildinizi doğru beslemek için onu anlamalısınız. Peki bugüne kadar hiç cildinize sordunuz mu? Aç mısın, susuz musun, hasta mısın diye..?

Cilt hücrelerinizin düzenli ve dengeli çalışabilmesi öncelikle size nelere ihtiyacınız olduğunu söylemeliyim. Öncelikle karbonhidratlardan, proteinlerden, vitaminlerden ve minerallerden yeterli miktarda almanız şart. Bunlar her cilt tipi için olmazsa olmaz önerilerdir.

Sonrasında sebze ve meyve de tüketmelisiniz. Çünkü kalsiyum, bakır, iyot, demir gibi mineraller sebze ve meyvelerde bulunur. Proteinler, kas dokunuzu güçlendirmek için elzemdir. Sonrasında tahıllı ve kepekli yiyecekleri de yeterli miktarda tüketmelisiniz.

Genlerinizle Tanışın

Buraya kadar herkeste olması gerekenleri söyledim. Ama bir de gen meselesi var. Arkadaşlarınızı faydalı, eğlenceli, yardımsever veya kötü gün dostu gibi sıfatlarla seçebilirsiniz. Ama genlerinizi asla seçemezsiniz.

Genler cildin yol haritasını belirler. Cildinizin nasıl tepki vereceğini, nasıl yaşlanacağını genlerinizi takip ederek öğrenebilirsiniz. Ebeveynlerinizden gelen genleri, yaş barometresi olarak adlandırırsak, ortaya çıkacak sorunlara karşı koruma duvarlarını örmüş olursunuz.

Ne kadar çabalasak da yaşlanmanın önüne geçemeyeceğiz. Yaşlanma hızını genetik faktörler etkiler ama bunu durdurmak ya da yavaşlatmak bizim elimizdedir. Düzenli olarak ayda bir kere yapılan cilt bakımı, geleceğinizin aydınlık ve daha pürüzsüz olacağının ipuçlarını verir. Evimizde yapacağımız günlük cilt temizliği ve makyaj sonrası temizlemeyi ihmal etmemenizi öneririm.