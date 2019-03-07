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Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

O halde...

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Oyuncu Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

43 yaşındaki oyuncu, bütün bir havucu streç film ile yüzüne sardı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Güven'in 'Kendine bakan erkeklerin kolayca uygulayabilecekleri havuç maskesi' notunu düştüğü paylaşım 1 saatte 35 bin beğeni aldı.

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