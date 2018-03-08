Sporda bile şık!

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, spor öncesi çektiği bir selfie'yi takipçilerinin beğenisine sundu.

Sesiyle olduğu kadar sahne şovlarıyla da adından söz ettiren Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün 73 milyon instagram takipçisiyle spor temalı bir fotoğraf paylaştı.

Üzerinde spor sütyeni ve taytıyla selfie çeken 48 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, formunu koruduğunu gözler önüne serdi.