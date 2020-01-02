STERLİN DURMUYOR!

Haberci'den Bahar Sancar'ın haberine göre; Son 3 aylık döviz hareketlerine baktığımızda sterlinin TL karşısında sürekli yükseliş göstermesi piyasaları tedirgin ediyor. Ülkemizde en çok kullanılan yabancı para birimlerinin başında gelen sterlindeki bu yükseliş karşısında vatandaş çaresiz. Ülke ekonomisini büyük ölçüde ilgilendiren sterlinin yılın ilk günündeki hareketlenmenin Brexit’e bağlı olarak daha da ivme kazanacağı yorumları yapılırken, bu durumun önüne ne şekilde geçileceği ise bilinmiyor…

SON 3 AYDA TL KARŞISINDA %11,3 ORANINDA ARTIŞ

İngiliz Sterlini son 3 aylık sürede Türk lirası karşısında %11,3 oranında değer kazandı. Eğer 3 ay önce 10 bin TL ile bin 419 STG alınmış olsaydı, şu anda paranızın değeri 11 bin 128,00 Türk lirası olacaktı.

TL ERİYOR

Sterlin karşısında TL’nin hızla erimesi ise vatandaşı tedirgin ediyor. Ülkemizde en fazla kullanılan yabancı para birimi olan sterlinin bu yükselişi piyasaları olumsuz etkiledi. Özellikle STG üzerinden kira ödeyen vatandaşlar isyanda. Dövizdeki artışa bağlı olarak masrafların he geçen gün arttığı ülkemizde vatandaşlar yetkililerin bu duruma bir an önce müdahale etmesini istiyor.

PİYASALAR DURGUN

Kuzey Kıbrıs esnafı ise döviz kurlarındaki bu yükseliş karşısında çaresiz. Dövizdeki yükselişlerin işlerini olumsuz etkilediğini söyleyen esnaf ay sonunu getirememekten şikâyetçi. Son dönemlerde birçok esnafın kepenk kapatmasına neden olan kriz karşısında yardım eli bekleyen esnaf ekonomiyi hareketlendirmek için devletin harekete geçmesini bekleniyor.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Uzmanlar sterlinin TL karşısındaki bu yükselişin turizm açısından değerlendirilebileceği yönünde hemfikir. Etkin tanıtım ve kampanyalar ile ülkemizi en fazla ziyaret eden ülkeler arasında olan İngiltere’den daha fazla turist çekmenin ve turizm gelirini arttırarak piyasaları canlandırmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar, yetkililerin bu konuda doğru ve hızlı hamleler atması gerektiğini söylüyor.