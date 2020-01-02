BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Değirmenlik’te bazı bölgelere bugün 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, proje çalışması nedeniyle bugün saat 10.00 ile 14.00 saatleri arasında; Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.