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  3. BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

BUGÜN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Değirmenlik’te bazı bölgelere bugün 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, proje çalışması nedeniyle bugün saat 10.00 ile 14.00 saatleri arasında; Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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