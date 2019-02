Stres Şişmanlatır mı?

Geçmişte anlatılanlara bakılırsa; günümüzde epey ağırlaşmış olan yaşam koşullarımız mevcut… Bu zorlu koşulların getirdiği stres; sadece ruh halinizi değil aynı zamanda vücut ağırlığınızın da dengesini bozabiliyor. Hatta hayatınızın dümenini ele geçiriyor.

“Siz” Stresi Yönetin

İş stresi, ev ilişkileri stresi, ekonomik koşullar ve diğer çevresel faktörler hayatınızı sardıysa: Sorunlara arkanızı dönün. Yüzünüzü tatlıya… Ya da başka bir zaafınıza… Bol bol hamur işi, alkol, cips, rastgele düşünmeden yemek belki en azından bir baskı unsurunu olsun zihninizden serbest bırakmakla eş olabilir.

İşte böyle dönemlerde hiç düşünmeden gelişine göre yerken, strese neden olan gerçek faktörü yutar gibisiniz değil mi… Tüketici araştırmaları diyor ki: İnsanlar strese girdiklerinde çıtırtı, patırtı, kütürtü çıkaran yiyecekleri tercih ediyor. Reklamlardaki sloganlar da zihinlere “mutluluk eşittir falanca gıda” mesajını işliyor. Kıskaca alınıyorsunuz. Sadece 1 kez denemek üzere sepete attığınız bir yiyecek varsa, denediğiniz anda geçmiş olsun; potansiyel bağımlısınız. Çünkü kimyası da bağımlı hale getirmeye yönelik ustaca planlanıyor. Glukoz, fruktoz, mısır şurupları, MSG, ekşi, acı, tatlı ve tuzlu tadın birlikte yer aldığı ambalajlı bir gıda ile beyni çoklu uyarmak, margarin kokusu ve tadı gibi…

Kaptırdınız, yiyorsunuz. Bir an kendinize geldiniz ve durdunuz. Bir de baktınız ki; sizi strese sokan unsur karşınızda hala sapasağlam duruyor! Yani limitsiz ve düşünmeden yediğinizde; sorunu yiyerek bitirememişsiniz, soruna sebep olan bireyleri de… Diğer yandan bu akışı bozmazsanız, yeni sorun başlığı altında sırada vücudunuzda biriken yağlar var… Devam mı ediyorsunuz rastgele yiyerek hırsınızı almaya:

Sorun bir de bakmışsınız ki sorun 3’e çıkmış, kan tahlilinizde alarmlar, sirenler…

Tarih yazmamıştır ki; “yeme / içme” insanın bir stres unsurunu ortadan kaldırsın…

Acilen sorunlar sarmal hale gelmeden, farkındalığınızı geliştirin. Bir not defteri tutun. Sizi yemeye iten sorunları listeleyin. Çözümü elinizde olmayanları kabullenin. Üzerinde düşünmemek üzere ayrı bir sayfaya aktarın. Diğerlerinin karşısına çözüm önerilerinizi çeşitlendirerek not edin. Her gün bu önerileri uygulamaya alıp almadığınızı kontrol edin. Gerekirse yeni önerileri ekleyin. Sorunlarınızı ve olası önerileri yazarak üzerinde çalışmak; kişisel gelişimin ve sağlıklı yaşamın bir parçasıdır.

Stres Yönetimi için diğer 10 yaşam tarzı bileşeni ise şöyle:

Strese girdiğinizde yatıştıran, strese girmeyi önleyen, geciktiren, yönetme sakinliği katan sihirli şey düzenli yürüyüştür. Hırsınızı buzdolabındaki falanca gıdadan çıkaracağınıza, bir çift spor ayakkabıyı bir an önce giymeye odaklanın. Sanki bir yere yetişmeniz gerekiyormuş da, yemeye içmeye vaktiniz yokmuş gibi… Tabana kuvvet hırsınızı yollardan çıkarıp da eve geldiğinizde bir duş, bir bitki çayı biraz uyku sizi sakinleştirir. Daha sakin düşünmeye başladığınızda kendinize stres faktörüne yönelik çözüm önerileriniz de daha netleşir.

Günde 1 kahve ve 2 küçük çaydan fazlası, stresinizi tetikler, yatıştırmaz, kalp ritminizi bozabilir. Tek seferde bardaktaki kahve miktarını azaltın. Bol sütlü için. Toplam günlük tüketilen çay ve kahve sayısını da azaltın.

Yeşil, siyah ve beyaz çayların bu konudaki etkileri yaklaşık olarak aynıdır. Çayı limon dilimi ekleyip için. Limonda bulunan C vitamini strese karşı antioksidan bir duvardır.

Daha çok su için. Vücuttan kimyasal stres faktörleri olan taksinleri uzaklaştırın. Detoks yükünü suyla hafifletin.

Öğle ve akşam düzenli olarak mutlaka yoğurt yeme alışkanlığı edinin. En geç 1 ay sonra çok faydasını göreceksiniz.

Her şeyi çok çok, uzun uzun çiğneyin. Bunun üzerine uzun dönem çalışmanız gerekebilir.

Sofrada önce salata ve sebzeleri tüketin. Salata ve sebze olmadan yemeğe başlamayın.

Daha seyrek ve tadımlık olarak tatlı, unlu mamül, pirinç, patates, alkol tüketin. Düzensiz kan glukozu, diyabetik değilseniz bile olayları algılayış biçimi, tepki ve ruh halinizi etkiler.

Evinizde gece atıştırmaları için kullandığınız kilo aldırıcı gıdaları; çiğ havuç ve ayvaile yer değiştirin. Bol bol zencefil, adaçayı, ıhlamur, nane limon gibi şekersiz demleme içecekler ile oyalanın. Düşük kalori ile doyacak, sağlığınıza kavuşacaksınız.

Probiyotik besin desteği alın veya kendiniz evinizde kaliteli bir kefir mayası edinip ekşitmeden süzerek için. Mayanın büyümesine izin vermeyin, bölün ve paylaşın. Böylece stresi öldürün. Yerine sevgi ve sağlık büyüsün.

Sarı kantaron çayı doğal anti depresan etkilidir. Avrupa’da yaklaşık 30 yıldır ilaçların yanında reçete edilen bir bitki çayıdır. Doktorunuzla da konuşarak akşamları 1-2 fincan demleyerek sarı kantaron çayı tüketin.

Brokoli, beyaz lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kırmızı lahana ve havuç diri kalacak şekilde pişirin. Böylece kalbinizi strese ve kansere karşı korursunuz. Daha fazla lezzet için pişirme yöntemi ve özel soslar da denenebilir. Bu öneriyi göz ardı etmeyin, mutlaka deneyin, alışkanlık edinmeye gayret edin.

Doğru nefes almak şart! Her yoğun stres hissettiğinizde, düzensiz kalp ritmi, anksiyete gibi strese bağlı gelişebilen durumlarda bunu deneyin. Doğumdan itibaren mevcudiyetini sürdüren diyafram nefesi, insan sağlığı için en etkili yöntemidir. Önce dizlerinizi kırıp ayak tabanlarınızı birleştirin. Rahat pozisyonda dimdik oturun ve tüm nefesi boşaltarak başlayın. Sonra karnınızı şişirin, fakat göğüs kafesinizi şişirmeyin. Bu egzersiz, stresi uçurmakla kalmayacak, karın kaslarınızı da güçlendirip, sıkılaştıracaktır. Bu işlemi 10-15 defadan, günde birkaç kez yaparak, toplamda 40 dakikay tamamlayın. Masa başı çalışırken de bunu yapabilir, çelik gibi sinirlere sahip olabilirsiniz.