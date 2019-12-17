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SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET!

SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET!

1 kişi hakkında yasal işlem!

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16.12.2019 tarihinde, Girne’de Kaşgar Bölgesinde, G.Ç.(E-45) yetkili makamdan izinsiz tasarrufundaki zıpkın ile yasal ölçülerin altında 1 adet Orfoz,1 adet Laos, 2 adet Mineri ve 1 adet Ahtapotu kanunsuz olarak avladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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