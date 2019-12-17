Ebeveynden çocuğa geçebilir!

Çocuklarda atopik dermatit belirtileri ve tedavisi…

Atopik dermatit (AD) en sık görülen egzama türüdür ve kroniktir. Atopik dermatit genellikle bebeklik döneminde veya erken çocukluk döneminde başlar. Atopik dermatit, astım veya saman nezlesi öyküsü olan ailelerden gelen çocukların atopik dermatit gelişimi olasılığı daha yüksektir. Şimdi, çocuklarda atopik dermatit belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere birlikte göz atalım...

Çeşitli alerjen maddeler, bakteriler, deterjan gibi tahriş edici maddeler, mevsimsel değişiklikler ve stres gibi faktörlerin rol oynadığı atopik dermatit bebeklik ve çocukluk çağında en sık görülen deri hastalıklarından biridir. Çocuklarda atopik dermatit belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

ATOPİK DERMATİT HAKKINDA

Atopik dermatit uzun süreli (kronik) bir cilt rahatsızlığıdır. Kuru, kaşıntılı cilde neden olur. Bebeklerde ve çocuklarda çok yaygın bir durumdur. Genellikle ilk 3 ila 6 ay arasında görülür. Genellikle atopik dermatitli kişilerin ailelerinde saman nezlesi, astım gibi alerjik hastalıkların varlığı da söz konusudur.

Atopik dermatitin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin atopik dermatite sebep olduğu bilinmektedir.

Bunlar:

Genler: Bu cilt problemi ebeveynlerden çocuğa aktarılabilir.

Bağışıklık sistemi: Tam olarak gelişmemiş bir bağışıklık sistemi cildin koruyucu özelliğini etkileyebilir.

Dış etkenler: Bunlara kış havası, kuru, sıcak hava ve cildi yeteri kadar nemlendirmemek dahildir.

Atopik dermatit cildin kalınlaşmasına, bakteriyel cilt enfeksiyonuna, alerjiye bağlı diğer cilt iltihabına (alerjik dermatit) neden olabilir. Ayrıca yoğun kaşıntı nedeniyle uykusuzluğa, depresyona, steroid kremlerinin aşırı kullanımı nedeniyle, cildin ve cildin altındaki dokunun incelmesine neden olabilir.

ÇOCUKLARDA ATOPİK DERMATİT BELİRTİLERİ

Atopik dermatitin genel semptomları şunları içerir:

– Kaşıntı

– Kızarıklık ve döküntü

– Çok kuru veya pullu cilt

– Açık, kabuklu veya ağrılı yaralar

Bebeklerde ve küçük çocuklarda, atopik dermatit genellikle yüzde, dirseklerde ve dizlerde başlar. Vücudun diğer bölgelerine yayılabilir, ancak nemin cildi koruduğu bebek bezi alanlarında rastlanmaz.

Daha büyük çocuklarda, atopik dermatit genellikle dirsek, el ve / veya diz kıvrımlarında görülür. Aynı zamanda, çocuğun kulaklarının arkasında, ayaklarında veya kafa derisinde döküntüler veya kızarıklık, atopik dermatitin bir işareti olabilir.

ÇOCUKLARDA ATOPİK DERMATİT TEDAVİSİ

Semptomların ciddiyetine bağlı olarak, atopik dermatit, cilde uygulanan topikal ilaçlar ile tedavi edilebilir. Bir ışık tedavisi şekli olan fototerapi ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılır.