Suç ithal ediyoruz

Yeni Bakış Gazetesi’nden Deniz Abidin’in haberine göre; Avukat Barış Mamalı, ülkemizde işlenen suç oranlarındaki ciddi artışın insanları doğal olarak endişelendirmekte ve hatta tehdit etmekte olduğunu belirterek, özellikle uyuşturucu, adam öldürme, şiddet içerikli suçlar ve insan kaçakçılığındaki ciddi artışın yaşayan herkesi tehdit eder pozisyona getirdiğini söyledi. Mamalı, toplumun huzuru için artan suçların kökünün kazınması gerektiğini ifade ederek, sadece polisiye önlemlerle bunu başarmanın mümkün olmadığını belirtti. Mamalı, halk-devlet-polis üçgenini kurarak bu illetin tehlikesini en aza indirmek gerektiğini söyledi.

“Suçların yüzde 70’i yurt dışından ithal”

Mamalı, bunu planlayacak olanın ise devlet olduğunu ifade ederek, istatistiki rakamlara bakıldığında, ülkede işlenen ve ciddi olarak tanımlanacak suçların, en azından %65-70’inin yurt dışından ithal edildiğinin görülmekte olduğunu kaydetti. Mamalı, bu rakamın çok ciddi bir oran olduğunu ve dünyanın başka hiçbir ülkesinde yabancıların bu kadar yüksek suç işleme oranına sahip olmadığını belirterek, ülkeye girişlerde çok ciddi bir denetim sorunu olduğunun ortada oluğunu söyledi.

“Teknolojik donanım şart”

Özellikle uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulmasında güvenlik sisteminde önemli bir zafiyet bulunmakta olduğunu ifade eden Mamalı, bu amaçla ülkeye suç akışını en aza indirecek her türlü önlem yanında KKTC’ye giriş limanlarında gerekli teknolojik donanımın kurulmasının gerekmekte olduğunu kaydetti. Mamalı, önemli olanın ülkedeki suçluları yakalamak değil, suçun işlenmesini engellemek olduğunu belirterek, ülke kıyılarının sürekli denetim altında tutulacağı etkin bir sahil güvenlik sisteminin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

“Sabıka kayıtları kontrol edilmeli”

Barış Mamalı, suçun ülkemize her zaman yasal limanlardan girmemekte olduğuna vurgu yaparak, uyuşturucu türü maddelerin ülkeye sokulmasında ve insan kaçakçılığında her türlü yolun denenmekte olduğunu kaydetti.

Mamalı, ülkeye girecek yabancıların sabıka kayıtlarının kontrol edilmesini sağlayacak teknolojik düzenlemelerin kurulması gerektiğine dikkat çekerek, bu yöntemle en azından tehlike arzedebilecek kişilerin ülkeye girişte tespit edilerek ve gerekli polisiye tedbirlerin bu safhada alınabileceğini söyledi.

Mamalı, şiddet unsurlarıyla dolu ve hatta bazen tecavüzler konusunda etki eden internet sitelerinin kapatılmaları dahil, bunlar üzerinde gerekli etkin kontrol ve denetimin sağlanması gerektiğini belirtti.

“Devletin görevi güvenli bir ortam yaratmak”

Barış Mamalı, sakıncalı internet sitelerinden özellikle çocuklarımızı korumamız gerektiğini belirterek, buna imkan verecek gerekli yasal mevzuatın bir an önce düzenlenerek yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Ülke gençliğini kötü alışkanlıklardan koruyacak güvenli bir ortamı sağlamanın devletin anayasal ödevi olduğunu belirten Mamalı, kimyasal türü uyuşturucuya basamak sağlayan alkol, sigara ve fuhuştan çocuklarımızı koruyacak ciddi yasaklamalar ve denetimlerin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

“Ciddi bir devlet politikası olmalı”

Mamalı, ülkenin geleceği için sağlıklı gençler yetiştirmenin bizlerin ve devletin en büyük sorumluluğu olduğunu belirterek, Anayasanın 35’inci maddesinin devlete, aileyi ve çocukları korumayı emretmekte, hatta bu konuda gerekli önlemleri almayı ve örgütleri kurmayı da amir bir hüküm olarak düzenlemekte olduğunu söyledi. Mamalı, ülkemizde suç oranlarında ciddi bir artış olduğunu bilmeyenin kalmadığını belirterek, ülke insanının daha huzurlu daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için hiçbir siyasi etki ve düşünce altında kalmadan derhal suçla mücadele etmek için ciddi bir devlet politikası üretmesi gerektiğini kaydetti.