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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

3 kişi tutuklandı!

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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 18 – 19.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde ise tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

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