SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI
3 kişi tutuklandı!
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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 18 – 19.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde ise tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : KKTC, SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI, tutuklanma
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