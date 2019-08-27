SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI
3 kişi tutuklandı.
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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26-27.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, İskele’de 1, Güzelyurt’ta 1 ve Gazimağusa’da 1 olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, suçla operasyonel mücadele, tutuklanma
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