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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

3 kişi tutuklandı.

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SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26-27.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu, İskele’de 1, Güzelyurt’ta 1 ve Gazimağusa’da 1 olmak üzere izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.

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