SUCUOĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÖZSAĞLAM OLDU
Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürü Özsağlam oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürünün Muhittin Özsağlam olduğu öğrenildi. Muhittin Özsağlam'ın gayri resmi olarak göreve başladığı belirtildi. Muhittin Özsağlam'ın atama yazısının yazıldığı kaydedildi.
Etiketler : Faiz Sucuoğlu, özel kalem müdürü, Muhittin Özsağlam
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