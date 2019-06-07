Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SUCUOĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÖZSAĞLAM OLDU
SUCUOĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÖZSAĞLAM OLDU

SUCUOĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÖZSAĞLAM OLDU

Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürü Özsağlam oldu

A+A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürünün Muhittin Özsağlam olduğu öğrenildi. Muhittin Özsağlam'ın gayri resmi olarak göreve başladığı belirtildi.  Muhittin Özsağlam'ın  atama yazısının yazıldığı kaydedildi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.