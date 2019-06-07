SUCUOĞLU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÖZSAĞLAM OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürünün Muhittin Özsağlam olduğu öğrenildi. Muhittin Özsağlam'ın gayri resmi olarak göreve başladığı belirtildi. Muhittin Özsağlam'ın atama yazısının yazıldığı kaydedildi.