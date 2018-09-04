SÜRATİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞIYOR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da meydana gelen ve ölümle sonuçlanan trafik kazasında İlyas Avşar’ın ölümüne neden olmakla suçlanan Oğuz Padak, mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da önceki gün meydana gelen ve ölümle sonuçlanan trafik kazasında İlyas Avşar’ın ölümüne neden olmakla suçlanan zanlı Oğuz Padak, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Dün sabah yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Padak aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edilirken,

polis, zanlının kaza anındaki süratini tespit etmeye çalışıyor.

Sağa dönüşe geçen bisiklete çarptı

Meselenin tahkikat memuru, 2 Eylül tarihinde Mağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, EF 898 plakalı aracı ile Anıt Çemberinden Akyar Kara Giriş Kapısı’na doğru seyreden zanlı Oğuz Padak’ın, aynı yöne doğru bisikleti ile seyreden ve sağa dönüşe geçen İlyas Avşar’a çarptığını açıkladı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Avşar’ın ilk önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne ardından ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten tahkikat memuru, Avşar’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Oğuz Padak’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.