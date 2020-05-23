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  3. Sürekli olarak halkın rehavete kapılnasına üzüldüğünü dile getiren sayın Pilli acaba çok mu rehavete kapıldınız?
Sürekli olarak halkın rehavete kapılnasına üzüldüğünü dile getiren sayın Pilli acaba çok mu rehavete kapıldınız?

Sürekli olarak halkın rehavete kapılnasına üzüldüğünü dile getiren sayın Pilli acaba çok mu rehavete kapıldınız?

Yapılan günlük test sayısında büyük düşüş

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 51  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,Hastane Poliklniklerine giden vakalara, yapıldığını açıkladı.  

23 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 51  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.005  

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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