Sürekli olarak halkın rehavete kapılnasına üzüldüğünü dile getiren sayın Pilli acaba çok mu rehavete kapıldınız?
Yapılan günlük test sayısında büyük düşüş
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 51 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,Hastane Poliklniklerine giden vakalara, yapıldığını açıkladı.
23 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 51
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.005
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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