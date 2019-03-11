Sürpriz ayrılık!

Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ı diziden ayrılıyor mu? Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanda şok ölüm sahnesi…

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun diziden ayrıldığına dair söylentiler var. Dizinin ilk bölümünden beri şiddet sahneleri ile gündeme gelen Nuroğlu'nun bu çarşamba son kez Vedat olarak ekranda olacağı konuşuluyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı da bu iddiayı doğrular nitelikte. Neredeyse 2 bölümde bir vurulan Vedat babasının tabancasından çıkan kurşunla ölüme gidiyor...

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu (Nefes), Ulaş Tuna Astepe (Tahir) ve Mehmet Ali Nuroğlu’nun (Vedat) rol aldığı Sen Anlat Karadeniz’den veda haberi geldi. Başrol oyuncularından Mehmet Ali Nuroğlu’nun diziden senaryo gereği ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin senaryosunun temel taşlarından olan Vedat’ın ölümünün yeni bölümleri nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. Çünkü Vedat, Sen Anlat Karadeniz’in kötü adamı ve ilk bölümden beri Tahir, Nefes ve diğerlerinin Vedat’a karşı olan savaşı konu ediliyor.

VEDAT’IN ÖLÜM SAHNESİ FRAGMANDA

Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanında Vedat, bu sefer babası Fikret tarafından vuruluyor. Fragmanda Vedat’ın toprağa verilmek üzere hazırlandığı görülüyor.İşte bu sahneler Mehmet Ali Nuroğlu’nun Sen Anlat Karadeniz’den ayrılacağını doğruluyor. Ancak dizide birçok kez vurulan, yakılan hatta diri diri toprağa gömülen Vedat karakteri senaryo gereği ölüme kafa tutan biri olarak gösteriliyor. O nedenle de izleyiciler ikilemde kaldı.

SEN ANLAT KARADENİZ’DE VEDAT’IN HİKAYESİ

Vedat, Nefes ile rızası olmadan evlenen ve evlendikten sonra da çeşitli yollarla ona işkence eden bir adam. Nefes, gerçek aşkı Tahir’de bulması ile başlayan bir kaçış serüveni ve Vedat’ın Nefes’e saplantılı hale gelmesi peş peşe yaşanıyor. Vedat aynı zamanda Nefes’in oğlunun babası. Ama oğlu da annesi gibi Vedat’ı değil Tahir’i tercih ediyor. Vedat ise bitmek tükenmek bilmeyen entrikaları ile onların peşini bir türlü bırakmıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’de 2 sezondur bu hikayeyi izliyoruz. Şimdi ise neredeyse 2 bölümde bir vurulan Vedat babasının tabancasından çıkan kurşunla ölüme gidiyor.