SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

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O yol trafiğe kapatıldı!
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Yoğun yağışların ardından Taşpınar Köy girişinde bulunan derenin taşması sonucu Bostancı’dan Taşpına köyüne giden yol trafiğe kapatıldı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yolun, Taşpınar köy girişinde bulunan derenin taşması sonucu yol trafiğe kapatıldı.
Taşpınar köyüne ulaşım Doğancı’dan Taşpınar’a giden yol üzerinden sağlanıyor.
Etiketler : Yoğun yağış, Taşpınar Köy girişi, dere, taşma, yol kapanma
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