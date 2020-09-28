Sürücülerin dikkatine !

Polis Basın Subaylığ’ndan verilen bilgiye göre Kent Güvenlik Sistemleri kurulum çalışmaları nedeniyle Lefkoşa – Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi çıkışında saat 14.00 itibariyle yapılacak çalışma nedeniyle, çalışma süresince Lefkoşa’dan Girne yönüne gidecek sürücüler için trafik kontrollü olarak verilecektir.

Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.