Survivor Cumali elenecek mi?

Iğdır'dan İstanbul'a yürüdükten sonra Acun ılıcalı tarafından 'Survivor 2018' yarışmasının gönülllüler takımına alınan Cumali Akgül, ilk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına girdi.

Mesut Yar'ın, "Cumali'nin Yalnızlığı" başlıklı yazısı şöyle:

"Survivor'da (TV8) Cumali yalnız bir karakter. Yarışmaya Türkiye'yi tek başına yürüyerek bireysel bir aktiviteyle girdiği düşünülürse bu yalnızlık kendi tarzı olmalı.

Ama o tarz takım oyununda çok sırıtıyor. Sanırım bu yüzden ilk elemede düşme potasına girdi.

Bu akşam oyundan çıkar mı, bilemem? Ama işi en zor olan yarışmacılardan biri.

Bu arada Acun, programın SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Böylece yarışmanın ilk gününde aldığı eleştirileri pozitif görünüme çevirdi. Bu bağış devam etmeli, net!"