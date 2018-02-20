Yeni aşka Yelken Açtı!

Boşanıp Etiler’e taşınan Merve Boluğur’a yeni ev, aşk getirdi. Ünlü oyuncu ile tanıma aşamasında olduğu Emir Aydemir aynı apartmanda oturuyor.

Popçu Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur, aradığı mutluluğu çok yakınında buldu.

İzmirli işadamı Emir Aydemir'le yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncunun sevgilisiyle nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Boşanırken Çubuklu Vadi Konakları'ndaki evi, eski eşi Murat Dalkılıç'a bırakan Boluğur'un gururu aşk hayatına yaradı.

Öyle ki boşandıktan sonra Etiler'de bir apartman dairesine taşınan ünlü oyuncunun, yeni sevgilisiyle komşu olduğu ortaya çıktı. Aynı binada oturan ikilinin bu sayede tanıştıkları öğrenildi..