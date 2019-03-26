Survivor'da arabayı kim kazandı? Sude mi Nikos mu?

Survivor'da dün akşam bir kez daha araba ödülü için takımlar bir araya geldi. Emre ve Panagiotis'in kaptanlığında oluşan iki takım arasında kazanan taraf kim oldu? İşte Survivor'da araba ödülünü kazanan kişi...

Survivor Türkiye Yunanistan sürpriz oyun ve ödüllerle kazandırmaya devam ediyor. Dün akşam bir kez daha araba ödülü için takımlar karşı karşıya geldi. Emre ve Panagiotis'in önderliğinde yarışan takımlar araba için yarıştı.

ARABA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Emre'nin oluşturduğu Beyaz Takımda Nikos, Bora, Kyriakos, Okay, Patrick, Dalaka, Sude, Dimitra, Sabriye ve Ria vardı.

Panagiotis'in kaptan olduğu Siyah Takımda ise Hikmet, Vasilikos, Yusuf, Tony, Atakan, Seda, Afroditi, Büşra, Elpida ve Melisa bulunuyordu.

Emra'nin kaptanlığındaki Beyaz Takım 10-9 skor ile kazanan oldu.

ARABAYI KİM KAZANDI?

Takım oyunun ardından yarışmacılar bireysel olarak 'Siyah mı beyaz mı' oyununa katıldı. Nikos ve Sude en doğru tahminleri yaparak sona kaldılar. Arabayı kazanan isim bu hafta Sude oldu.