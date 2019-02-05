Survivor'da gözyaşları...

TV8'de yayınlanan 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmasının ilk haftasında eleme adayı olan Ioulieta, adada gözyaşlarını tutamadı.

Yunan takımında 7 kişinin ismini yazdığı Ioulieta, adaya döndükten sonra verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı. Yunan yarışmacı, konseyde kendisinin adının çıkmasını adil bulmadığını söyledi.

Ioulieta, "Takım 7 oy verterek doğru kararın ben olduğumu düşündü. Bunun adil olmadığını düşünüyorum. Çünkü galibiyetlerim vardı. Sadece mağlubiyetleri olan kişiler vardı. Bu yüzde sadece oyunlara göre karar verelim dedik, çünkü birbirimizi tanımıyorduk. Beni oylayan insanlara değerimi göstereceğim" ifadelerini kullandı.