Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandı.

A+A-

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ağustos 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Ağustos 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 14,142,822.09 TL’lik olan çiğ süt bedelleri 20 Eylül 2019 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.