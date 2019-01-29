"SÜT KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILAR YAPISAL"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yılın belli dönemlerinde süt konusunda aynı sıkıntıların yaşandığını, bunun yapısal olduğunu söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Şahali, bu yılki bütçede tarım sektörüne 160 milyon TL ayrıldığını, bunun 60-70 milyonunun da hayvancılık sektörüne gideceğini vurguladı.

Hayvan sağlığı ve refahı noktasında yapılacak bir dizi çalışma olduğunu dile getiren Şahali, tarım destek bütçesinin geciktiğini, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyu sonuca bağlayacaklarını kaydetti.

Şahali, tarım destek bütçesinin nasıl dağıtılmasının planlandığıyla ilgili bilgi vererek, sütün pazarlanmasında yaşanan sorunları dile getirdi ve sütün iç piyasada tüketilebilmesi noktasında farklı projelerle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.Şahali, üreticilere mevcut mamul yelpazesine yeni kaliteli mamulleri katarak pazarın taleplerini karşılayabilecek noktaya getirilmesi çağrısında bulundu.

Şahali, Kooperatif Süt Fabrikası’nın devlet kurumu değil bir tedarikçi olduğunu, yönetiminde sadece Kooperatif Merkez Bankası’nın bir temsilcisi bulunduğunu hatırlatarak, kendi ürünlerinin fiyat belirleme yetkisini elinde bulundurduğunu, fiyat belirlemede hükümetin dahili olmadığını ifade etti.