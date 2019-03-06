Takip ettiğiniz kişiyi bulamıyorsanız...

Instagram’da engelleme nasıl yapılır? Instagram’da engelleme nasıl kaldırılır?

Instagram'da takip ettiğiniz bir kişiyi bulamıyorsanız ya hesabını kapatmıştır ya da sizi engellemiştir. İşte siz birini engellediğinizde de aynen bu şekilde görünür. Ayrıca engelleme işlemi ile engellenen kişi ile tüm etkileşim de kesilmiş olur. Engellenen kişinin yaptığı yorumlar, beğeniler gibi tüm etkileşimler engelleme ile yok olur. Engel kaldırma işleminden sonra da bu etkileşimler geri dönmez. Ancak Instagram'da engeli kaldırılan kişi ile engel öncesindeki gibi sorunsuz etkileşimde bulunulabilir. Peki Instagram'da engel nasıl kaldırılır? Instagram’da engelleme nasıl yapılır? İşte Instagram engel kaldırma ile ilgili merak ettikleriniz…

Instagram'ın özelliklerinden biri olan engellemenin nasıl kaldırılacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da birini engellemek demek o kişinin tüm beğeni ve yorumlarını da yok etmek demek. Peki Instagram engel kaldırma işlemi nasıl yapılır? Instagram'da engelleme nasıl yapılır? İşte bilmeniz gerekenler…

BİRİNİ INSTAGRAM’DA NASIL ENGELLERSİNİZ?

İlk olarak Instagram uygulamasını açalım.

Engellemek istediğiniz kişinin profiline gelelim.

Sonra sağ üst köşedeki (3 nokta) (…) ‘ya tıklayalım.

Karşımıza şöyle bir ekran gelecektir :

INSTAGRAM’DA ENGELLEME NASIL KALDIRILIR?

Öncelikle bu işlemi Instagram uygulaması ile yapmayacağız.

Cihazımızın tarayıcısından ( Chrome ,safari veya android browser ) https://instagram.com/(engellediğinizkişininkullanıcıadı) şeklinde girelim.

Sonrasında, Instagram.com üzerinden kendi profilimize giriş yapalım. Artık Instagram'ı tarayıcı üstünden kullanabilir durumdayız.

Sonra kişinin profilini tekrar açalım ve yine (…)(3 nokta) ‘ya tıklayıp, “Bu kişinin Engelini Kaldır” diyelim.

Sonrasında Instagram uygulamasını açalım ve kişi aratalım, artık kişiyi bulabilir veya takip edebiliriz.

INSTAGRAM ENGELİ NEDİR?

Instagram'da birini engellemek hepimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Bazen sevgililer birbirinden ayrılır birbirini engeller, arkadaşlar kavga eder birbirini engeller buna pek çok sebep gösterebiliriz aslında. Fakat, asıl önemli nokta, örnek olarak kavga eden arkadaşlar barıştıktan sonra birbirinin engelini kaldırmak ister, işte asıl sorun burada başlar çünkü engellediğiniz bir kişi Instagram uygulamasında bulmanız çok zordur çünkü o kişiyi engellemişsinizdir, yani görmek istemediğinizi belirtmişsinizdir.