Talihsiz kaza!

Hande Doğandemir başrolünü oynadığı ‘Can Kırıkları’ dizisinin çekimleri sırasında kaza geçirdi.

Yeni başlayacak olan ‘Can Kırıkları'isimli dizide ‘Polis Leyla' karakterine hayat verecek olan oyuncu Hande Doğandemir, dizinin aksiyon sahneleri sırasında dengesini kaybedip düştü.Dizi ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Doğandemir’in ayak bileğinin kırıldığı ortaya çıktı. Hande Doğandemir sete 2 hafta ara verdi. Aksiyon sahnelerinde ise 6 hafta oynayamayacak.