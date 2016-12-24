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TAM BİR FELAKET!

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TAM BİR FELAKET!
Bunu Belediye yapıyor!

Belediyenin vidanjörü, pis su atıklarını Haspolat Arıtma Tesisi yerine, Alayköy ovasına boşaltıyor
 

Hakan YILDIRIM
  Bölge sakinlerine temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmakla mükellef olan Alayköy Belediyesi bunun tam tersini yapıyor. Belediyeye ait vidanjör, koyulardan çektiği pis atıkları, Haspolat bölgesindeki Arıtma Tesisi’ne götürmek yerine, bölgedeki boş arazilere boşaltıyor.
  Vatandaşların uyarısı üzerine dün bölgeye giden Diyalog ekibi; akıllara durgunluk veren çirkin bir manzara ile karşılaştı. Belediye görevlileri, kayıt altına alındıklarına aldırmadan pis atıkları boş araziye boşaltmaya devam etti.”Sağlığımız tehlikede” diyen Alayköy sakinleri Çevre Bakanlığı’nın harekete geçmesini istedi.

Bölge halkı zehirleniyor…
Tüm belediyelerin çöplerini Güngör’de oluşturulan çöplüğe bırakması gerekirken Alayköy Belediyesi hem bu kurala uymuyor, hem de kendi halkını zehirliyor.
Köyün batısında çöplük alanı oluşturan belediye, bu çöpleri yakarak Alayköylünün zehir solumasına neden oluyor.
Çevre Dairesi’nin bu manzara karşısında neden bir yaptırım uygulamadığı da köylüler tarafından sorgulanan bir başka konu.

Köylü şikayetçi
Diyalog TV’de yayınlanan Halk Meclisi programında konuya ilişkin bilgi veren Mustafa Akyol, yaşanan felaketi duyurmaya çalıştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.
Akyol, “Köyümüzün batısında köyün çıkışında askerin çöp döktüğü bir yer var, buraya maalesef belediyemiz de çöp döküyor. Vidanjör de tüm pisliği buraya boşaltıyor. Esintiyle birlikte tüm pis koku köye geliyor. Yaz aylarında da bu durum ciddi bir sinek popülasyonu yaratıyor” dedi.
Çevre felaketinin bunla sınırlı olmadığını da iddia eden Mustafa Akyol, “Bir de deremiz var. Belediye dereye kanalizasyon bağladı. Biyologlar bunun zararlarını anlattı ama bu da aynı şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Diyalog ekibi şahit oldu!
Diyalog haber ekibi şikayetler üzerine olay yerine gitti. Ekip buradayken Alayköy Belediyesine ait vidanjör alana geldi ve pis suyu toprağa bıraktı.
Alanda “çöp ve moloz dökmek yasaktır” tabelası asan Alayköy Belediyesi’nin kendisinin bu kurala uymadığı gözlemlendi.

Diyalog

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