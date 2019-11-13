TAM BİR TRAFİK CANAVARI!

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda 269 promil alkol alıp direksiyon başına geçen ve 200 km hızda giderken Yılmaz çiftinin aracına çarparak ölümlerine neden olan Mustafa Ürcan’ın, aynı araçla bugüne kadar 15 kez kaza yaptığı ortaya çıktı



Lefkoşa Güzelyurt anayolunda 2 Kasım akşamı trafik kazasında Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’ın aracına çarpan zanlı Mustafa Ürcan’ın vukuatları bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Gazeteci Levent Özadam, Mustafa Ürcan’ın daha önceden 15 ayrı kazaya karıştığını yazdı. Özadam’ın yazısına göre zanlı Mustafa Ürcan 2014 yılında 4 kaza yaptı. 2016’da 2 kazası var. 2017 yılında da 5 kaza gösteriyor liste. 2018’de 1 kazası var! 2019 yılında ise 3 kazası… Mustafa Ürcan’ın kazaların hepsini de MH 313 plakalı araçla yaptığı ortaya çıktı. Son kazasında ise 269 promil alkol aldıktan sonra, yani neredeyse bir şişe rakı içtikten sonra aracına binen ve 200 km hızda giden Mustafa Ürcan, Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz çiftine çarparak ölümlerine neden olmuştu. Mustafa Ürcan, önceki gün çıkarıldığı mahkemede davaları görüşülünce kadar üç ayı geçmemek kaydıyla cezaevin e gönderilmişti.





