TARİHE KARIŞABİLİR!

ABD'li bilim insanları, gebelikten korunmak adına büyük bir avantaj sağlayacak yeni bir doğum kontrol yöntemi deneyini test edecek.

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen ve 420 çiftin dahil olduğu bir araştırma gebelikten korunma yolunu değiştirebilir.

Deneysel tedavi, sırt ve omuzlara uygulanan, testosteronun enerji ve libido faydalarını korurken sperm üretimini durdurmak için iki tür hormonu birleştiren bir jel. Jelin, şimdiden kondomun yerini alacağı söyleniyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü doğum kontrol geliştirme programı başkanı Diana Blithe, "Bu jel prezervatifin tanıtılmasından bu yana erkekler için kullanıcı kontrollü ilk gebelikten korunma yöntemidir. Çiftlerin kullanmak isteyecekleri, kabul edilebilir bir doğum kontrol yöntemi olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Jel, gebelik hormonu ve testosteron karışımından oluşuyor. Araştırmacılar jelin gebelikten korunmada ne kadar başarılı olduğunu inceliyor.

Prezervatiflere güvenen insanlar yüzde 12 ila yüzde 13'lük bir başarısızlık oranına sahipken, hormon bazlı doğum kontrol haplarının başarısızlık oranı yüzde 7'yi geçmiyor.

Blithe, 'Tek eşli ilişki içinde olabilen veya olmayabilen, üremesini kontrol etmekten hoşlanabilecek bazı erkekler olabilir. Bu onlar için bir seçenek olur" diye konuştu.