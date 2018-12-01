TARİHİ FIRSAT!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilk kez aynı anda Kupa 2'nin eleme turlarından yer alma ihtimali söz konusu. 3 büyükler UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'yi yukarılara taşıyabilir.

2009'da geçilen Avrupa Ligi formatında birçok ülke çok sayıda takımla katılım sağlayarak, büyük puanlar toplamış ve ülkeler sıralamasında ani sıçramalar gerçekleştirmişti. Türkiye ise Avrupa kupalarındaki en tecrübeli üç takımı Galatasaray,Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aynı anda eleme turlarına kaldığı bir dönem yaşayamamıştı.

Fenerbahçe'nin son 32 turunu garantilemesi, Beşiktaş'ın ise Sarpsborg'a karşı büyük bir geri dönüşe imza atarak, tur kapısını aralaması büyük bir fırsatı da beraberinde getirdi. Rakibi Lokomotiv'in Schalke'yi Almanya'da yenememesi halinde her türlü sonuçta Avrupa Ligi'ne kalacak olan Galatasaray'la birlikte İstanbul'un üç büyüğü ilk kez Kupa 2'de bir araya gelecek.

2016 /17 sezonunda F.Bahçe ile Beşiktaş, 2015 /16 sezonunda ise Galatasaray ile Fenerbahçe son 32 turunu görmüş ancak önceki sezonlar da dahil olmak üzere hiçbirinde 2 takımımız aynı anda üst tura çıkamamıştı.