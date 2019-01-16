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Tarihler belli oldu!

Tarihler belli oldu!

Diziler...

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Özel kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemeleri nedeniyle yerli diziler, ocak ayı başında yayına üç hafta ara verdi.

TRT dışında tüm kanallar yılbaşından itibaren dizi yayınlarına üç hafta süreyle ara vermişti.

Çekimleri başlayan diziler ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti.

Diziler, 21 Ocak'tan itibaren ekrana dönmeye başlıyor.

 

Dizilerin yayın tarihleri şöyle:

 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 22 Ocak

 

Bir Zamanlar Çukurova: 24 Ocak

 

Yasak Elma: 21 Ocak

 

Çukur: 21 Ocak

 

Gülperi: 25 Ocak

 

Avlu: 24 Ocak

 

Sen Anlat Karadeniz: 23 Ocak

 

Kadın: 22 Ocak

 

Bizim Hikaye: 24 Ocak

 

Söz: 21 Ocak

 

Çarpışma: 24 Ocak

 

Erkenci Kuş: 26 Ocak

 

Muhteşem İkili: 24 Ocak

 

Arka Sokaklar: 25 Ocak

 

Kızım: 25 Ocak

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