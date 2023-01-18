Tarık Papuççuoğlu'nun 29 yıllık evliliği neden bitti? 'Ben aşık oldum'

Tiyatronun yanı sıra, birçok sinema filmi ve dizide de rol alan; 'İkinci Bahar'ın Kebapçı Vakkas'ı, Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i Tarık Pabuçcuoğlu, 29 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesinden boşanma nedenini açıkladı. Sanatçı, Gülgün Akansu ile yıllar sonra yeniden bir araya gelme sürecini de anlattı.

Tarık Pabuççuoğlu, 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk oldu. Usta oyuncu, 29 yıllık eşinden genç bir kadına aşık olduğu için boşandığını ve bu durumdan hiç pişmanlık duymadığını söyledi.

"50 YAŞ CİVARINDA ERKEKLERDE BU OLUYOR"

"Eşinizle ne oldu da yolları ayırdınız?" sorusuna, gülerek "Size ne?" karşılığını veren Pabuççuoğlu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Şiddetli geçimsizliğimiz hiç olmadı. Ben aşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim, 29 yıl sonra. Bunu ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor, kimi altında eziliyor, kimi tamamen koparıyor. Mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil. Bundan sonrası ilginç.

"EVLİLİK VE ÇOCUK DÜŞÜNMEDİM"

Aşık olduğu genç kadınla sekiz yıl birlikte olduğunu söyleyen 74 yaşındaki oyuncu, "Boşandıktan sonra eşimle hiç kopmadık. Sürekli görüşerek neye ihtiyaçları varsa ilgilendim. Aramızda hiç kopma olmadı. Çocuklarım tasvip etmedi ama doğal karşıladı. Aşık olduğum kişi de hanımefendi, çok düzgün, sevecen ve oldukça gençti. Sekiz sene sürdü ve bitti. Onunla evlilik ve çocuk asla düşünmedim" dedi.

"EN YAKIN ARKADAŞIM EŞİMMİŞ"

Sekiz sene başkasıyla birlikte olduktan sonra eşine geri dönen Papuççuoğlu, "Eşim kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi. Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şeyi fark ettim. En önemlisi eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz. Asla bunun farkında değildim. Arkadaş olmayı beceremeyen çiftler ayrılıyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş. Barışınca eski eşim yeniden evlilik istemedi. 'Eşimle tekrar evlenirsem eskiye döner miyim?' diye düşündüm. Şu an çok saygılıyım" şeklinde konuştu.

Milliyet