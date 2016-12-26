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TARLAYA UÇTULAR: 4 YARALI!

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TARLAYA UÇTULAR: 4 YARALI!
Yağmur kazayıda getirdi!
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun 1-2 kilometreleri arasında meydana gelen kazada üç kişi hafif şekilde yaralandı.

Ahmet İKİDERLİ

Lefkoşa – Gazi mağusa anayolunun  1-2 kilometreleri arasında meydana gelen kazada üç kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Ziyamet’de sakin Hüseyin Birşan’ın yönetimindeki FV 957 plakalı salon araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Cahit Genç Yem Fabrikası önlerine geldiği an yolda biriken yağmurdan dolayı yol içerisindeki su birikintisine girmemek amacıyla sağ şeride geçerek  o esnada sağ şerit içerisinde ayni istikamete seyretmekte olan Lefkoşa’da sakin Omar Jafar Sadeq Al Hanini  yönetimindeki EU 880 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.  

Tarlaya uçtu

Önü tıkanan Hanini yönetimindeki  EU 880 plakalı araç ilk olarak FV 957 plakalı aracın sağ arka kısmına sol ön kısmı ile çarptıktan sonra  orta refüj içerisinde bulunan demir bariyerlere sağ arka yan kısmı ile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle  her iki araç da kontrolsüz bir şekilde savrulurken,  FV 957 plakalı araç 3 metre derinliğindeki tarla içerisine düşüp  durabildi.

4 kişi yaralandı

 Kaza sonucu, hafif yaralanan FV 957 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Birşan, ve aynı araçta yolcu olarak bulunan  Melis Kaya ve EU 880 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Makbule Akboğa  kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan tedavilerine müteakip Hüseyin Birşan ile Melis Kaya müşahede altına alındı. Makbule Akboğa ise taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yeni Bakış

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