TAŞKENT DOĞA PARKI YARARINA SERGİ AÇILDI

Taşkent Doğa Parkı yararına, Nejla Çağdaşoğluları tarafından organize edilen karma sergi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Burada yaptığı konuşmaya, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona Virüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesinin ardından, Kıbrıslı Rum Lider’i telefonla arayarak her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi önerdiğini ve liderler olarak İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantısına başkanlık etme kararı aldıklarını belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, salgın hastalıkların sınır tanımadığını, ciddiye alınması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Taşkent Doğa Parkı’nı daha önce ziyaret etme fırsatı bulduğunu ve park içerisinde önemli hizmetler verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkent Doğa Parkı yararına organize edilen karma sergiye emek koyan herkesi can-ı gönülden kutladı. Yaban hayata destek veren Taşkent Doğa Parkı’nın adada tek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, bunun gurur verici bir durum olduğunun altını çizdi.

Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaretindeki gözlemlerini de paylaşan Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk fırsatta parka yeniden gitmeyi planladığını ifade ederek yaban hayatın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ve Taşkent Doğa Parkı’na gerekli yardımcı yapacaklarını dile getirdi.